Šperky jsou pro mě srdcová záležitost. Důležitý je každý detail od nakreslení první linie designu, až po výběr kvalitního materiálu a třpytivých drahokamů. Ty jsou schopné se světlem vytvořit doslova magické spojení plné odlesků a sytých barev.

Každé nakouknutí na šperk pod klenotnickou lupou ve mně vyvolává pocit uspokojení a dobře odvedené práce. Jsem rád, že ji oceňujete i vy. Díky vašim recenzím, telefonátům a zprávám vím, že má práce má smysl. Děkuji, že mně a zbytku mé rodiny dáváte energii do života a chuť se pořád zlepšovat.

Váš osobní klenotník: Adam Holman - majitel firmy

Poznejte nás blíže

Jsme česká rodinná firma. Zajímáme se o své zákazníky a vždy jsme ochotni poradit a konzultovat výběr toho pravého a hlavně padnoucího šperku. Se šperky, obchodem a péčí o zákazníky máme desítky let zkušeností. Spolupracujeme s designéry, zlatníky i umělci po celém světě a vybíráme pro vás jen to, co sami milujeme.

Naše motto: „Daruj šperk, daruj radost“

Poznej náš tým

U nás najdete pouze kvalitní šperky z materiálů, které máme vyzkoušené a kterým věříme. Specializujeme se na dámské stříbrné šperky v moderním i klasickém designu. Další naší láskou jsou šperky z chirurgické oceli a kůže. Pracujeme s originálními motivy a zachycujeme módní trendy. Jako jedni z mála na trhu přinášíme i širokou nabídku pánských šperků, kde nechybí ani pánské náušnice.

Pokud hledáte báječný tip na dárek, nebo si chcete udělat radost sami pro sebe. Šperk je vždy správná volba.